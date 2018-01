Imprensa oficial chinesa descarta revolução no Irão apesar de protestos

Lusa03 Jan, 2018, 07:35 | Mundo

O Diário do Povo garantiu que o governo iraniano tem uma "capacidade monumental" para controlar a situação e lembrou que as atuais manifestações têm menor dimensão do que outras ocorridas no passado.

"Em 2009, três milhões de pessoas a protestar nas ruas de Teerão não conseguiram sequer abalar o governo. Agora há talvez menos de 3.000 pessoas. O que é que eles podem fazer", questinou o jornal.

Sobre os mesmos protestos, um outro jornal do grupo do Diário do Povo escreveu que os países não têm que seguir todos o mesmo modelo político.

"Não cabe ao Ocidente decidir quais são os melhores sistemas de governação", afirmou o Global Times em editorial.

"O padrão estabelecido pelo Ocidente provoca apenas sangue e dor e não é do interesse geral dos povos nos países em desenvolvimento", acrescentou.

As manifestações iniciaram-se a 28 de dezembro em Machhad, no nordeste do país, em protesto contra as dificuldades económicas e o regime, e propagaram-se rapidamente a outras zonas do país. De acordo com a televisão estatal iraniana, já morreram 21 pessoas e mais de 450 foram detidas.

O Irão é um aliado estratégico das China na expansão dos seus interesses além-fronteiras através do gigantesco projeto de infraestruturas "Nova Rota da Seda", que visa ligar a China aos restantes países da Ásia, Europa e África, através de portos, estradas, redes ferroviárias e aeroportos.

Apesar de a China ter aderido há duas décadas à economia de mercado, abandonando o sistema de planificação central dos Estados socialistas, o "papel dirigente" do PCC continua a ser "um princípio cardeal".

O governo chinês garante que nunca copiará um sistema político ocidental e rejeita a noção tradicional de direitos humanos definida na Declaração Universal e Constituições dos países ocidentais.