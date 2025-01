O presidente da República ficou sentado ao lado do primeiro-ministro do Canadá, um dos países visados por Donald Trump na subida das tarifas e na cobiça do território, e diz Marcelo que espera para ver o que vai ser a administração Trump e quais serão as áreas de atuação mais intensas e agressivas.



Reportagem de Cândida Pinto, correspondente da RTP em Washington.