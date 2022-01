"Improvável" invasão russa serve para obter concessões do Ocidente - analistas

"Acho muito improvável que uma invasão em grande escala da Ucrânia seja possível. E a razão para isso é que a Rússia não tem forças suficientes na fronteira. A Ucrânia é um território enorme, maior que a França", destacou Taras Kuzio, durante um colóquio virtual do centro de estudos Henry Jackson Society.

Segundo este académico de origem ucraniana, uma força invasora precisa de cerca de três vezes mais do que a força defensora em termos de números, no caso mais de 600.000 soldados, para conseguir dominar os 260.000 militares ucranianos e cerca de um milhão de reservistas.

Na sua opinião, a Rússia deverá optar por uma guerra híbrida, de "pirataria informática, fuga de dados, terrorismo, tentativas de fomentar a instabilidade política para derrubar [o presidente ucraniano Volodymyr] Zelensky e, claro, instrumentalizando a energia", numa referência ao fornecimento de gás natural à Europa.

"A Rússia acredita que se usar guerra cibernética, então pode negar [as suas ações], e, portanto, é improvável que o Ocidente imponha sanções", disse no evento, intitulado "A Rússia vai invadir a Ucrânia? A ameaça de Moscovo à segurança europeia".

Keir Giles, especialista em política russa para o centro de estudos Chatham House, defendeu que o presidente russo, Vladimir Putin, está a usar as tropas como um truque de ilusionismo para fazer os países ocidentais acreditarem numa "invasão imaginária".

"A Rússia deve estar realmente muito feliz com o que conseguiu até agora, ao colocar estas forças na fronteira ucraniana e hipnotizar todos nós com a perspectiva de uma potencial invasão ou algum tipo de ataque contra a Ucrânia", afirmou.

Além da comunicação social internacional, criticou Giles, "também as respostas políticas das potências ocidentais às exigências da Rússia parecem estar a confundir completamente o que a Rússia está realmente a pedir, porque o que está em jogo não é apenas para a Ucrânia, mas toda a Europa".

Em vez de uma invasão militar terrestre na Ucrânia que seria "confusa, cara e imprevisível", acrescentou, o que Moscovo quer a desmilitarização da Europa de leste e "tirar a proteção da NATO à Polónia, Hungria, países bálticos e por aí em diante".

Um estudo realizado em dezembro apresentado durante o colóquio por Maria Zolkina, Fda undação de Iniciativas Democráticas Ilko Kucheriv, indica que os ucranianos estão "bastante calmos" perante a possibilidade de uma invasão da Rússia.

"A população da Ucrânia não está com medo (...) e já se acostumou à probabilidade atual ou perspectiva de uma nova invasão e ações agressivas.

Quanto mais perto da linha de frente, especialmente no Donbas, mais as pessoas estão tranquilas com a situação atual", revelou.

Segundo o estudo, quase metade da população da Ucrânia, 48%, pensam que atividade militar comum da Ucrânia com aliados ocidentais ajuda a dissuadir a Rússia, em vez de provocar.

A mesma sondagem sugere que quase 44% por cento dos ucranianos estão preparados para se envolverem ativamente na defesa, seja no combate no terreno (20%) ou no apoio, como logística ou financiamento (24%).

Dezenas de milhares de soldados russos foram destacados para zonas próximas da fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, manobras que fizeram aumentar os receios de uma eventual invasão por parte de Moscovo.

A Rússia tem desmentido qualquer intenção bélica, mas formulou diversas exigências, que se destinam a garantir a sua própria "segurança".