"Improviso" marca retirada de autonomia à Catalunha

Foto: Ivan Alvarado - Reuters

O comentador da Antena 1 destaca que não existe nenhuma lei de desenvolvimento deste artigo, e por isso haverá algum experimentalismo e improvisação por parte do Governo.



Filipe Vasconcelos Romão destaca que a implementação efetiva desde artigo só deverá acontecer no início da próxima semana, mas ainda ninguém sabe como será feita ao certo. Deverá no entanto estar focada no controlo da polícia autonómica da Catalunha, bem como da televisão pública catalã e da componente fiscal e económica.



O Parlamento catalão deverá manter-se em funções até novas eleições regionais, mas não poderá tomar decisões que digam respeito à intervenção delineada por Madrid na aplicação do artigo 155.