Inabilitação de Quim Torra leva a noite de protestos na Catalunha

Os protestos foram organizados pelos Comités de Defesa da República (CDR) e muitos juntaram-se nas ruas de Barcelona para mostrar indignação pela decisão tomada pelo Supremo Tribunal, juntando-se também as queixas pela maneira como Madrid está a lidar com a pandemia provocada pelo novo coronavírus.Uma das situações de destaque durante a noite protestos aconteceu quando os manifestantes chegaram ao gabinete do Procurador. Confrontados com barreiras levantadas pelos Mossos d’Esquadra muitos atiraram cabeças de porco contra as autoridades, havendo relatos de pelo menos cinco detenções.





Este es el momento en que los CDR arrojan cabezas de cerdo a los Mossos d'Esquadra y la fachada de la Delegación del Gobierno en Barcelona durante la protesta de ayer por la tarde tras la inhabilitación de Quim Torra.https://t.co/KF6EQ0lINH



📹 @alextortsagues pic.twitter.com/32Eeu6P8mg — La Vanguardia (@LaVanguardia) September 29, 2020



Foram ateados caixotes do lixo e os portões do Parque da Cidadela (Ciutadella) foram abertos à força, depois de encerrados às quatro da tarde de segunda-feira. No ministério da Justiça também foram atiradas cabeças de porcos.



Para além da resposta pouco hábil à pandemia de covid, os catalães saíram à rua para dizer que não querem dar um passo atrás na vontade de ver a região ser independente de Espanha. Foram muitos os pedidos dos manifestantes para que os presos políticos fossem libertados e para a autodeterminação da Catalunha.

Inabilitação por um ano e meio

Na segunda-feira, Quim Torra foi inabilitado de exercer cargos públicos durante um ano e meio, numa decisão tomada por unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal. Acusado de desobediência à Junta Central Eleitoral, o presidente do Governo autonómico da Catalunha continua a recusar retirar laços amarelos junto da Generalitat.Durante o próximo ano e meio e de acordo com a decisão do Supremo Tribunal, Quim Torra terá de afastar-se do exercício do cargo de presidente do Governo catalão, num acórdão que alega que Torra desobedeceu de forma reiterada a junta eleitoral.O presidente do governo regional também foi condenado a uma multa de 30 mil euros pelo crime de desobediência, enquanto funcionário público. No entanto, Quim Torra está habilitado a fazer manifestações que mostrem a sua identidade política.Enquanto estivera afastado, Quim Torra será substituído pelo vice-presidente Pere Aragonés.