Zeng Yixin, vice-ministro da Comissão Nacional de Saúde, decartou as teses de incidente e de fuga do coronavírus a partir do Instituto de Virologia de Wuhan, avaliando-as como um "boato que vai contra o bom senso".



"É impossível aceitarmos este plano para detetar a origem do vírus", vincou o responsável, para se dizer "bastante surpreendido" com o pedido para um aprofundamento da investigação à origem da pandemia.



Na semana passada, Tedros Adhanom Ghebreyesus admitiu que foi "prematuro" descartar uma possível ligação entre a pandemia e uma fuga a partir do Instituto de Virologia de Wuhan, cidade onde foi pela primeira vez identificada a doença causada pelo SARS-CoV-2, no termo de 2019.O instituto de virologia de Wuhan, que amarzena e estuda coronavírus, é um dos principais laboratórios da China.



De acordo com Zeng Yixin, o laboratório de Wuhan não dispõe de vírus capazes de infetar diretamente seres humanos. Algo, acentuou o responsável, que Pequim tem vindo a reiterar.



O vice-ministro da Comissão Nacional de Saúde recordou a investigação levada a cabo no início de 2021, quando uma equipa de especialistas internacionais encabeçada pela Organização Mundial da Saúde se deslocou ao laboratório de Wuhan, tendo concluído que a tese da fuga seria improvável.

O diretor da OMS enfatizou aguardar melhor cooperação por parte das autoridades da China, assinalando que o acesso a dados brutos constituiu um desafio para a equipa internacional de peritos. "Eu também fui técnico de laboratório, sou imunologista e trabalhei em laboratório, e acidentes de laboratório acontecem", disse Ghebreyesus.





Na mesma linha, o ministro alemão da Saúde da Alemanha, Jens Spahn, apelou a Pequim para que desse luz verde ao aprofundamento da investigação às origens do vírus. "Somos contra a politização do trabalho de investigação"

Ainda segundo Zeng Yixin, as informações de que profissionais e alunos de pós-graduação do Instituto de Virologia de Wuhan teram ficado doentes, podendo transmitir o novo coronavírus na comunicado, não correspondem à verdade.





A China, enfatizou, "sempre apoiou o rastreamento científico de vírus".



"No entanto, somos contra a politização do trabalho de investigação", rematou o vice-ministro, para quem uma eventual segunda fase de investigação só pode partir das conclusões da primeira, na sequência de "ampla discussão e consulta pelos Estados-membros".



