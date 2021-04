"Inaceitável". Países asiáticos exortam líder da junta militar de Myanmar a acabar com a violência

Esta é a primeira viagem ao estrangeiro do general Min Aung Hlaing, o líder da junta militar de Myanmar, desde que os militares assumiram o poder no país através do golpe de Estado de 1 de fevereiro.Os dez líderes e chanceleres da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) participaram na reunião deste sábado que decorreu em Jacarta, na Indonésia.”, disse o presidente da Indonésia, Joko Widodo. “Os interesses do povo de Myanmar devem ser sempre a prioridade”, acrescentou.Desde 1 de fevereiro, Myanmar foi palco de manifestações diárias contra o Golpe de Estado. Segundo a Associação de Assistência aos Prisioneiros Políticos (AAPP),

O exército birmanês justifica o golpe com uma alegada fraude eleitoral nas eleições de novembro passado, em que o partido de Aung San Suu Kyi venceu, e que foram consideradas legítimas pelos observadores internacionais.

O primeiro-ministro da Malásia, Muhyiddin Yassin, também exigiu o fim imediato da violência contra civis e a libertação incondicional dos presos políticos., apelou Muhyiddin Yassin.As mensagens transmitidas a Min Aung Hlaing foram extraordinariamente contundentes e podem ser vistas como uma violação do princípio fundamental do bloco conservador de dez nações, que proíbe os Estados-membros de interferir nos assuntos internos uns dos outros. No entanto, o primeiro-ministro da Malásia defendeu que a política não deve levar à inação se uma situação doméstica “colocar em risco a paz, a segurança e a estabilidade da ASEAN e de toda a região” e houver um apelo internacional por medidas de resposta rápidas.O secretário-geral da ONU, António Guterres, e o seu antecessor, Ban Ki-moon, pediram esta semana à ASEAN para agir, de forma a acabar com a repressão contra os civis em Myanmar, durante a cimeira e evitar "possíveis implicações humanitárias graves para além das fronteiras de Myanmar”.r”, afirmou Muhyiddin Yassin, sublinhando que esse diálogo político “só pode ocorrer com a”.Os líderes asiáticos exortaram ainda o líder da junta militar a permitir o envio de ajuda a Myanmar. Numa declaração formal emitida pela Associação de Nações do Sudeste Asiático é dito que a ASEAN fornecerá ajuda humanitária a Myanmar.Da parte de Min Aung Hlaing, não ficou imediatamente claro qual foi a sua resposta às mensagens dos líderes asiáticos, mas o primeiro-ministro de Singapura, Lee Hsien Loong, avançou no final da reunião que

Vários manifestantes reuniram-se perto do local onde decorreu o encontro, em Jacarta, apelando à restauração da democracia na antiga Birmânia. Em Myanmar, também ocorreram protestos nas principais cidades, mas sem relatos de violência.