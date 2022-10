Incêndio atinge cadeia de Evin, em Teerão

As agências internacionais revelam que foram ouvidos disparos no interior da cadeia.



A prisão de Evin há muito que é criticada por grupos de direitos humanos ocidentais.



Foi colocada na lista negra pelo Governo dos Estados Unidos, em 2018, por "graves abusos contra os direitos humanos".



A Organização Human Rights Watch acusa as autoridades deste estabelecimento prisional de usarem ameaças de tortura e de prisão por tempo indeterminado e de negarem assistência médica aos detidos.