As chamas já destruíram mais de dois mil e 500 hectares de terreno.



O incêndio começou no sábado numa pastagem, chegou a estar quase sob controlo, mas o vento provocou um reacendimento.



As chamas obrigaram à retirada de cerca de 400 pessoas, incluindo 140 crianças que estavam num campo de férias.



No terreno tenta-se a todo o custo evitar novos reacendimentos.