Incêndio danifica torre residencial de 86 pisos no Dubai

Não há vítimas. O fogo foi entretanto dominado. Metade do prédio ficou danificado.



"A Defesa Civil do Dubai evacuou o edifício com sucesso e está a trabalhar para ter o fogo sob controlo", afirmou o serviço oficial de imprensa, em mensagem colocada na rede social Twitter.



Um jornalista da AP, próximo do local, afirmou que mais de 40 pisos pareciam estar envolvidos pelas chamas num dos lados do edifício.



Residentes podiam ser ouvidos a chorar, com vários a dizer que o fogo começou pouco depois da 01:00 de sexta-feira (22.00 de Lisboa).



São desconhecidas as origens do fogo.



Este arranha-céus é um das torres residenciais mais altas do mundo,desigada como Torre Tocha (`Torch Tower`), localizada na popular vizinhança da marina.



As chamas afetaram mais de metade do edifício e provocaram a queda de vários detritos. A polícia isolou a área, mantendo as pessoas afastadas.



Este é o segundo grande incêndio que envolve esta torre, com 86 pisos, depois do ocorrido em 2015.



Os incêndios têm afetado vários arranha-céus nos Emirados Árabes Unidos, incluindo um luxuoso hotel com 63 pisos, no Dubai, na noite de ano novo, em 2016.



Peritos em construção e segurança têm apontado um tipo popular de revestimento de edifícios que pode ser muito inflamável.



C/Lusa