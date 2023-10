Incêndio de grandes dimensões causa 25 feridos em esquadra policial no Egito

O incêndio destruiu a sede da polícia, de vários andares, na província de Ismailia, revelaram as autoridades.

Pelo menos 25 pessoas, na maioria agentes da polícia, ficaram feridas, apresentando queimaduras ou dificuldades respiratórias, tendo sido transportadas para hospitais.

As autoridades citadas pela agência de notícias norte-americana Associated Press não quiseram ser identificadas, uma vez que não estavam autorizadas a falar com os `media`.

Ainda não é claro quantos agentes se encontravam no edifício no momento do incêndio, que danificou gravemente a estrutura, segundo meios de comunicação social locais.

Vídeos a circularam nas redes sociais mostram chamas e fumo negro a sair do edifício.

O incêndio já foi controlado, de acordo com a agência estatal MENA.

As normas de segurança e os regulamentos em matéria de incêndios têm sido aplicados de forma negligente no Egito e associados a muitas mortes.

Em agosto de 2022, um incêndio deflagrou numa igreja no Cairo, matando 41 fiéis num dos fogos mais mortíferos dos últimos anos no país.

No ano passado registaram-se mais de 49.300 incêndios no Egito, que causaram 203 mortos e 855 feridos, segundo a agência oficial de estatísticas do país.