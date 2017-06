Incêndio de Londres pode atrasar acordo entre Theresa May e unionistas da Irlanda

RTP 14 Jun, 2017, 11:46 / atualizado em 14 Jun, 2017, 12:21 | Mundo

As negociações entre o DUP e o governo podem ser adiadas até a próxima semana por causa das consequências do incêndio na torre Grenfell e dos compromissos que os dois partidos tinham, avança o jornal The Guardian.



Segundo fontes citadas pelo mesmo jornal, o acordo entre os dois partidos será adiado para a próxima semana, Contudo, 95 por cento do acordo já estará fechado.



Fontes de Westminster adiantaram que seria inapropriado fazer um anúncio formal por causa da tragédia no incêndio na torre Grenfell.



Theresa May precisa dos votos dos dez deputados do DUP para sustentar o seu governo minoritário, onde se incluem medidas cruciais sobre o Brexit.

Macron deixa porta aberta

Depois de Wolfgang Schäuble também Emmanuel Macron deixou as portas abertas para que o Reino Unido recue no Brexit, embora seja um cenário difícil.



"Até as negociações não ficarem concluídas, a porta está sempre aberta" disse o novo presidente francês, Emmanuel Macron, numa conferência de imprensa após um encontro com a primeira-ministra britânica.



Contudo, Macron alertou ainda que "a decisão soberana já foi tomada e respeito essa decisão" e que será mais difícil recuar depois das negociações terem início.



As declarações de Macron e Schäuble acontecem numa altura em que Theresa May enfrenta a oposição de muitos responsáveis do seu partido sobre a estratégia para o Brexit.

Brexit mais suave

Depois dos resultados das eleições, May está a ser pressionada para adoptar uma postura menos dura e optar pelo chamado Brexit suave.



David Cameron diz que o Parlamento “deve ter algo a dizer” sobre as negociações do Brexit. O ex-primeiro ministro britânico afirmou que May deve consultar a oposição sobre as negociações que estão a decorrer.



David Cameron pretende que Theresa May opte por um Brexit mais suave, ouvindo o Partido Trabalhista e outros partidos da oposição para tomar decisões relativamente às negociações, e assim obter um consenso para a saída do Reino Unido da União Europeia.