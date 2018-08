Incêndio de Monchique. Governo disponibiliza mais 4,5 milhões para apoios

RTP28 Ago, 2018, 15:39 / atualizado em 28 Ago, 2018, 15:41 | Mundo

"Seguiu já para publicação o aviso de abertura das medidas de estabilização de emergência do território afetado pelo incêndio que ocorreu este mês na serra de Monchique. Trata-se de um montante global que ultrapassa os 4,5 milhões de euros para apoiar as ações a implementar na região", disse o Ministério em comunicado.

As candidaturas iniciam-se na quinta-feira, 30 de agosto, e terminam a 30 de setembro.

“Serão apoiadas ações de recuperação das infraestruturas afetadas, designadamente pontos de água, de controlo da erosão, de tratamento e proteção de encostas, de prevenção da contaminação e assoreamento das linhas de água e da sua recuperação, e ainda ações de combate à perda de biodiversidade", acrescenta o comunicado.



Autarquias ou outras entidades públicas, produtores, organizações de produtores e associações de produtores, tais como Zonas de Intervenção Florestal, podem candidatar-se a esta medida, que se integra no Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) 2020.



O montante total alocado será distribuído pelos concelhos de Monchique (2.733.400 euros), Odemira (38.475.00 euros), Portimão (11.150.00 euros) e Silves (1.815.650.00 euros), que foram afetados pelo incêndio.

Mais apoios

A 22 de agosto, o Governo já tinha anunciado a abertura de candidaturas, até ao final de setembro, no valor de cinco milhões de euros, para apoiar "perdas de animais, plantações plurianuais, máquinas, equipamentos, armazéns e outras construções rurais de apoio à atividade agrícola".





Os agricultores afetados pelos incêndios têm que se dirigir aos serviços do Ministério da Agricultura nas regiões a fim de receberem ajuda, alerta o comunicado.

Mais de sete mil incêndios rurais



O incêndio rural deflagrou no dia 3 de agosto à tarde, em Monchique, distrito de Faro, e atingiu também o concelho vizinho de Silves, depois de ter afetado, com menor impacto, os municípios de Portimão (no mesmo distrito) e de Odemira (distrito de Beja). Foi combatido por mais de mil operacionais e dominado no dia 10 de agosto.







De 1 de Janeiro a 15 de Agosto deste ano, o Instituto de Conservação da Natureza e da Floresta contabilizou 7.670 incêndios rurais. O valor mais alto desde 2014.





c/Lusa