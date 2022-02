Incêndio destrói edifício em Caracas e provoca oito feridos

O incêndio, segundo os Bombeiros do Distrito Capital, teve lugar ao final da tarde de segunda-feira (noite em Lisboa) e começou no "Bodegón Cine Città", na Avenida Principal de Bello Monte e entre os feridos encontram-se três bombeiros profissionais.O denso fumo obrigou as pessoas a abandonar edifícios vizinhos, algumas delas usando as escadas das viaturas dos bombeiros e também uma carpa instalada pelas autoridades.Um vídeo divulgado nas redes sociais dá conta do momento em que um homem, rodeado pelas chamas e o fogo, pede ajuda desde o teto do edifício da loja de produtos importador "Bodegón Cine Città".

Pelas 22h00 horas locais de segunda-feira (2h00 horas de terça-feira em Lisboa) os bombeiros continuavam com as operações de rescaldo do incêndio.