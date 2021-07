Incêndio devastou a vila canadiana de Lytton

Segundo o The Guardian , os residentes viram colunas de fumo a preencher as colinas a agarraram no que puderam para abandonar o local., na vila do Fraser Canyon na província canadiana de Colômbia Britânica. Um membro do Governo local revelou à televisão canadianaque 90 por cento da localidade ardeu.Nas redes sociais os habitantes da localidade de 250 residentes procuram informações sobre familiares, amigos e animais de estimação. O desafio das autoridades é tentar confirmar para onde os moradores se deslocaram e tentar conectá-los com as famílias.

A vila de Lytton, localizada a 260 quilómetros de Vancouver, registou na passada terça-feira 49.6ºC.

, afirmou Scott Hildebrand, o diretor administrativo da Thompson-Nicola Regional District, àEm comunicado, a polícia montada de Lytton frisa que não é seguro regressar à localidade e mais de 100 policias foram destacados para ajudar na investigação.disse Dwayne McDonald, comandante da RCMP.Já o ministro da Defesa federal, Harjit Sajjan, afirmou que o Governo federal está a trabalhar com o Governo da Colômbia Britânica sobre a forma de prestar apoio.“Também veremos que apoios serão necessários para a reconstrução”, acrescentou Harjit Sajjan.Um vídeo capturado por residentes, e divulgado pela, mostra a população a fugir da localidade com as chamas a destruírem vários edifícios. Ruínas carbonizadas eram o que restava na principal rua da vila.

“A nossa cidade foi-se”

Edith Loring-Kuhanga, administradora na escola de Stein Valley Nlakapamux, escreveu no Facebook: “a nossa pobre cidade de Lytton foi-se”. E acrescenta que pegou na sua mala, uma almofada e o computador e fugiu.

“Entrámos nos nossos carros e começámos a conduzir. Não tínhamos eletricidade nem internet em Lytton e toda a gente estava a tentar contactar com outras pessoas”, escreveu ainda.











A residente de Lytton referiu que a comunidade está “em choque” porque acabou por “perder tudo”. No entanto, as suas últimas publicações dão conta de um abrandar da situação e de algumas imagens do centro de acolhimento onde muitos residentes — e os poucos pertences que conseguiram levar com eles — se encontram.

População procura refúgio nas localidades vizinhas

A vila de Lillooet, ao norte de Lytton, recebeu centenas de pessoas que ficaram sem casa. Um representante distrital revelou que tinham uma contagem oficial de 118, mas o número provavelmente era muito maior.Outros habitantes da vila que foi destruída pelo fogo, procuraram refúgio na comunidade vizinha de Boston Bar. Pelo menos 52 pessoas foram para um centro de apoio a desalojados em Merrit, a leste de Lytton.As autoridades estão a pedir aos desalojados para que se registem nos centros de apoio para que possam ser contabilizados.