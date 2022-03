Incêndio e receio de radiações elevadas perto da maior central nuclear da Europa

De acordo com um porta-voz da central nuclear, deflagrou um incêndio depois do ataque ao local, que fica na cidade de Enerhodar, no sul da Ucrânia.

Um funcionário do governo disse à Associated Press que elevados níveis de radiação estão a ser detetados junto ao local da central, a qual é responsável por 25% da produção de energia do país.

O porta-voz da central Andriy Tuz disse à televisão ucraniana que é urgente parar o combate para apagar as chamas.

Pouco tempo depois da divulgação desta notícia o regulador nuclear ucraniano "informou a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) que nenhuma mudança foi registada nos níveis de radiação" na central, apesar da deflagração de um incêndio após bombardeamentos russos, disse a AIEA na rede social Twitter.

Os Estados Unidos disseram que a central nuclear não tem "níveis elevados de radiação", depois do incêndio.

"Não temos visto níveis elevados de radiação perto da central. Os reatores da central estão protegidos por estruturas de contenção robustas e foram encerrados em segurança", disse a secretária da Energia norte-americana, Jennifer Granholm, numa mensagem na rede social Twitter.

O Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia garantiu que o incêndio está "dentro das normas" e sublinhou que o fogo atingiu um edifício de formação e um laboratório, "fora da central nuclear".

Numa mensagem colocada na plataforma Telegram, o serviço acrescentou que o sistema de energia da uma das unidades da central foi desligado como prevenção.



"O diretor da central indicou que a segurança nuclear já está garantida", disse o chefe da administração militar da região de Zaporizhzhia, Oleksandre Staroukh.



Os bombeiros já conseguiram entrar na área da central, depois de terem também sido alvo de disparos, acrescentou o responsável, numa publicação na rede social Facebook.



Bombeiros extinguem incêndio



Os bombeiros ucranianos já conseguiram extinguir o incêndio nas instalações da maior central nuclear da Europa, em Zaporizhzhia, garantiu o Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia.



O serviço indicou que os 44 bombeiros e os 11 veículos envolvidos na operação conseguiram extinguir o fogo por volta das 6h20 (4h20 em Lisboa), não se registando qualquer ferido, de acordo com um comunicado publicado na rede social Facebook.



A operação de combate ao incêndio esteve em suspenso durante várias horas, por os bombeiros terem sido impedidos de aceder à central nuclear por tropas russas.



As autoridades ucranianas garantiram que os seis reatores de Zaporizhzhia não foram afetados e que o incêndio atingiu apenas um edifício e um laboratório do local.



A AIEA pediu o fim dos bombardeamentos na área junto à central, que é responsável pela produção de um quarto da energia da Ucrânia, e alertou "para um grave perigo se os reatores forem afetados", escreveu a organização na rede social Twitter.



O diretor-geral da AIEA, Rafael Mariano Grossi, está em contacto com o primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal, e com o operador da central nuclear para avaliar a situação, acrescentou.