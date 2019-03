Incêndio em autocarro turístico na China faz 26 mortos

Lusa23 Mar, 2019, 07:21 | Mundo

As autoridades locais apontaram que os feridos foram transferidos para três hospitais próximos e que os dois motoristas foram detidos.

O incidente ocorreu perto da cidade de Changde, na sexta-feira, quando o veículo, em andamento, subitamente começou a arder.

O autocarro de dois andares e com capacidade para 59 passageiros transportava, no momento do incêndio, 53 passageiros, um guia turístico e os dois motoristas.

Até ao momento não é conhecido a nacionalidade das vítimas.