Incêndio em bairro informal na Cidade do Cabo desaloja 4.000 pessoas

O município vai declarar o estado de calamidade local nas próximas 72 horas, adiantou o edil da Cidade do Cabo, Dan Plato, em declarações aos jornalistas no local, apelando à intervenção do Governo nacional.

Segundo o município, "há casas suficientes afetadas que justificam esse tipo de intervenção", salientando a impossibilidade de a autarquia "fornecer `kits` de incêndio e inundação aos moradores fora dos desastres declarados por decisão do Governo central".

As autoridades referem que não há feridos a registar.

O combate ao incêndio, que deflagrou ao fim da tarde de quinta-feira, nos arredores de Fish Hoek, envolveu oito meios terrestres e dois meios aéreos, tendo sido considerado extinto na madrugada de hoje devido a ventos fortes, segundo a corporação de bombeiros municipais.

Um segundo fogo em Camps Bay foi igualmente contido nas primeiras horas do dia de hoje, adiantou.

"Parece uma cena do [filme] Armageddon; uma tragédia absoluta e que maneira cruel de terminar o ano", disse, em declarações à rádio local Cape Talk, o missionário John Thomas que se encontra na área a prestar ajuda humanitária.

O Cabo Ocidental é a segunda província do país mais afetada pela pandemia do novo coronavírus com 165.347 casos de infeção e 5.288 mortos por covid-19, segundo as autoridades da saúde sul-africanas.

A África regista 892.813 casos de infeção e 24.011 mortos por covid-19, refere a mesma fonte, tendo realizado desde março seis milhões de testes covid-19.