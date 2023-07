Incêndio em campo militar na Crimeia leva à retirada de mais de duas mil pessoas

"Está planeada a retirada temporária dos residentes de quatro localidades adjacentes ao campo militar na região de Kirov. São mais de duas mil pessoas", declarou o governador, Sergey Axyonov, na plataforma de mensagens Telegram, não explicando a causa do incêndio.

Entretanto, foi criado um centro de crise e as autoridades encerraram a via de Tavrida, que liga Kerch, no mar de Azov, a Sevastopol, no Mar Negro.

A Crimeia tem sido alvo de ataques ucranianos há mais de um ano e especialmente desde segunda-feira, com o segundo ataque à ponte de Kerch, que liga a península à Rússia.

No dia anterior, Moscovo também afirmou ter frustrado outro ataque ucraniano com 28 `drones`.