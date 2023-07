Incêndio em campo militar na Crimeia obriga a retirar mais de duas mil pessoas

"Está planeada a retirada temporária dos residentes de quatro localidades adjacentes ao campo militar na região de Kirov. São mais de duas mil pessoas", declarou o governador, Sergey Axyonov, na plataforma de mensagens Telegram, não explicando a causa do incêndio. Kiev já se congratulou com “uma operação bem sucedida” numa base militar da Crimeia.



Entretanto, foi criado um centro de crise e as autoridades encerraram a via de Tavrida, que liga Kerch, no mar de Azov, a Sevastopol, no Mar Negro.O governador revelou ainda que todos os serviços relevantes da área estão a funcionar.Os órgãos de comunicação social ucranianos avançam que um depósito de munições estava em chamas, após um ataque das forças de Kiev durante a noite.O porta-voz da administração militar ucraniana publicou dois vídeos de um incêndio numa área desabitada e afirmou: “Depósito de munições inimigo em chamas na cidade de Staryi Krym”.

Staryi Krym é uma pequena localidade no distrito de Kirovske na península anexada da Crimeia.

Já dois órgãos de comunicação social russos, Mash e Baza, que são próximos dos serviços de segurança do Kremlin, revelaram que as detonações foram ouvidas durante mais de duas horas. O Mash acrescenta que um depósito de munições estava a arder.No dia anterior, Moscovo também afirmou ter frustrado outro ataque ucraniano com 28

Kiev repeliu ataque nos subúrbios da capital

As autoridades ucranianas asseguraram ter repelido um ataque noturno decontra a capital, numa noite em que as tropas russas atacaram várias áreas do país, sobretudo no sul, incluindo a cidade portuária de Odessa."A defesa aérea detetou e destruiu todos osinimigos", pelo que não foram registadas vítimas ou danos materiais, afirmou o chefe da administração militar da cidade de Kiev, Serhiy Popko.

A Força Área ucraniana revelou que abateu 14 dos 16 mísseis Kalibr, 23 dos 32 drones Shahed, de fabrico ucraniano e um míssil de cruzeiro durante os ataques noturnos em vários locais do país.

, no sul, em Odessa especialmente. Mas o inimigo também não se esqueceu de Kiev", notou.O presidente da câmara de Kiev, Vitali Klitschko, também indicou, na plataforma de mensagens Telegram, que "se ouviram" na zona de Kiev os sons das explosões.Em Odessa, o porta-voz da administração militar frisou que o ataque das forças russas foi “verdadeiramente maciço”.No Telegram, Serhiy Bratchuk acrescentou ainda que “foi uma noite infernal”.No entanto, as autoridades de Odessa já afirmaram que não estão intimidadas e que vão continuar a trabalhar para exportar cereais.

Os ataques em Odessa, um dos principais portos ucranianos de exportação de cereais, seguiram-se a uma promessa de retaliação por parte do Kremlin após as explosões de numa ponte que liga a Rússia à península da Crimeia, na passada segunda-feira.