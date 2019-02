Incêndio em centro de treinos no Brasil provoca 10 mortos e vários feridos

Reuters

As vítimas mortais ainda não foram identificadas, mas as autoridades brasileiras temem que sejam elementos das camadas jovens do Flamengo, entre os 14 e os 17 anos, que estariam a dormir no centro de treinos do clube.



De acordo com as informações que chegam do local, os bombeiros já conseguiram controlar as chamas, e neste momento decorrem trabalhos de rescaldo. O edifício ficou completamente destruído.