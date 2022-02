Incêndio em fábrica de fertilizantes nos EUA obriga à retirada de 6.500 pessoas

As autoridades locais estão especialmente preocupadas com o facto de o incêndio poder provocar explosões na fábrica, de acordo com os `media` norte-americanos.

"Neste momento, o fogo ainda está ativo e há possibilidade de uma explosão. Estamos a pedir a todos os cidadãos que evacuem a área num raio de uma milha (1,6 quilómetros)", disse o chefe dos bombeiros da cidade, Patrick Grubbs, numa conferência de imprensa.

O incêndio começou na noite de segunda-feira, na fábrica onde se encontram grandes quantidades de nitrato de amónio, um material altamente inflamável.

Uma universidade cujas instalações se encontram perto da fábrica já anunciou o cancelamento das aulas para todo o dia de hoje.