Incêndio em `ferry` com 300 pessoas na Suécia obriga a grande operação de resgate

Não foram registados feridos, segundo as autoridades, e as causas do incêndio ainda não foram conhecidas.

"Há um incêndio na zona por baixo do convés", disse à France-Presse Jonas Franzen, porta-voz da Administração Marítima Sueca, acrescentando que três helicópteros e sete navios tinham sido enviados para o local para fazer a evacuação do navio.

"O incêndio está controlado", disse France Presse outra porta-voz, Lisa Mjorning.

O navio, o Stena Scandica, estava ao largo da ilha de Gotska Sandön, a sudeste da costa sueca, quando foi dado o alerta.