Incêndio em França obriga a deslocar dez mil pessoas

Sandra Salvado - RTP 26 Jul, 2017, 10:27 / atualizado em 26 Jul, 2017, 11:03 | Mundo

De acordo a última avaliação das autoridades, 1.800 hectares já arderam na Córsega, onde o ministro do Interior, Gérard Collomb, chegou na terça-feira à noite. Em Bormes-les-Mimosas, no sul de França, arderam pelo menos 400 hectares.



"A retirada de pelo menos dez mil [pessoas] é consequência da progressão do fogo. É uma zona habitada que duplica ou triplica a sua população no verão", declararam os bombeiros à agência France Presse.



A evacuação em massa ocorreu ao terceiro dia de incêndios naquela região administrativa, que esta semana já tinham levado as autoridades francesas a pedirem à União Europeia mais apoios para controlar os fogos.



Há vários relatos nas redes sociais que mostram várias pessoas na praia, onde muitos passaram a noite, receando o avanço das chamas.





At least 10,000 people were evacuated overnight after a new wildfire was sparked in southern France https://t.co/x2neisx3WP pic.twitter.com/QM8mKSWDtN — The Telegraph (@Telegraph) 26 de julho de 2017

"Uma verdadeira catástrofe"

O vento e o terreno seco estão a contribuir para a rápida propagação das labaredas. Os meios de combate deverão ser reforçados esta quarta-feira. O Governo francês pediu aos parceiros da União Europeia que enviem dois aviões extra de combate às chamas. O pedido foi de imediato atendido por Itália.Sob anonimato, um oficial europeu denunciou à agência France Presse que há uma escassez de equipamentos que estão a impedir o total apoio a França e a outros países afetados pelos fogos de verão.De acordo com Le Monde , neste momento, mais de quatro mil hectares de terra já arderam ao longo da costa mediterrânica, no interior montanhoso do sul de França e na ilha de Córsega.O ministro francês do Interior, Gerard Collomb, anunciou numa visita à Córsega na terça-feira que seis aviões de combate às chamas vão ser adicionados à frota aérea do país para controlar e extinguir os incêndios.Mais de quatro mil bombeiros e tropas estão mobilizados para o combate aos incêndios na região apoiados por 19 bombardeiros de água.De acordo com a BBC , na segunda-feira, quando os primeiros incêndios deflagraram, pelo menos 12 bombeiros ficaram feridos e 15 agentes da polícia tiveram de receber tratamento por causa da inalação de fumo.Além da Córsega, outra das zonas atingidas é Saint-Tropez, que nesta altura do ano recebe milhares de turistas de todo o mundo nas suas praias.Na terça-feira os bombeiros conseguiram conter as chamas em La Croix-Valmer, uma estância popular entre os famosos, isto já depois de o fogo ter destruído 400 hectares de floresta costeira numa área com várias casas, anunciou as autoridades.Mais de 200 pessoas tiveram de ser retiradas daquele local antes de o fogo ter sido extinto. "É uma verdadeira catástrofe ecológica (…) Não resta nada", lamentou o vice-autarca de La Croix-Valer, René Carandante.