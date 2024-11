Incêndio em hospital na Índia provoca a morte de dez recém-nascidos

As autoridades suspeitam de curto-circuito num aparelho de oxigénio. Das dez vítimas, três ainda não foram identificadas.



Uma investigação preliminar descobriu que os extintores da enfermaria tinham expirado há quatro anos. Os alarmes de incêndio não dispararam, o que atrasou a evacuação do local e posteriormente o socorro.



Ao todo 54 bebés estavam internados nesta unidade no momento do incêndio e 44 foram resgatados, muitos deles com ferimentos.