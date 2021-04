Incêndio em Hospital para doentes Covid no Iraque faz 82 mortos

O fogo terá tido origem em cilindros de oxigénio armazenados, que não cumpriam condições de segurança.



Fonte do Ministério do Interior iraquiano adianta que a maioria das vítimas morreu por asfixia.



Noventa doentes foram regatados com vida.



O incêndio ocorreu no Hospital de Al Jatib, no sudeste de Bagdade.