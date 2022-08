Incêndio em igreja no Cairo faz mais de 40 mortos

O incêndio teve início este domingo numa igreja na cidade egípcia de Gizé, numa altura em que cinco mil fiéis se reuniram para a missa.

A igreja Ortodoxa Copta relatou “41 mortos e 14 feridos” no incêndio, citando fontes do Ministério da Saúde num comunicado publicado no Facebook.









O fogo bloqueou a entrada da igreja, provocando uma debandada desordenada, descreveram fontes de segurança à agência Reuters, acrescentando que a maioria das vítimas são crianças."As pessoas estavam reunidas no terceiro e quarto andar, e vimos fumaça a sair do segundo andar. As pessoas correram para descer as escadas e começaram a cair umas sobre as outras", descreveu Yasir Munir, um fiel da igreja, à agência Reuters."Então ouvimos um estrondo e faíscas e fogo a saírem da janela", acrescentou.





De acordo com as primeiras investigações, o incêndio na igreja de Abu Sifine, no bairro popular de Imbaba, ocorreu em consequência de uma falha elétrica durante um culto religioso em homenagem a São Mercúrio de Cesareia.





De acordo com a Igreja Copta, o fogo está controlado, mas os bombeiros estão a realizar operações de arrefecimento que impedem o acesso à igreja, pelo que o número de mortos pode aumentar nas próximas horas.





O presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, apresentou as suas condolências às famílias da vítimas.