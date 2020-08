Incêndio em jornal de Moçambique. "Um atentado terrorista contra a liberdade de imprensa"

Um grupo de desconhecidos terá incendiado a redacção do jornal crítico do poder central moçambicano, em Maputo, com bombas artesanais. As instalações ficaram destruídas por completo.











Para o diretor editorial do Canal de Moçambique, Luís Nhacote trata-se do pior ataque dos últimos anos.O responsável pelo jornal queixa-se das autoridades policiais, por nunca terem apurado responsabilidades em anteriores ataques que têm sido cada vez mais frequentes.Também o diretor do Centro de Integridade Pública em Moçambique, Edson Cortez lamenta o que pode configurar uma tentativa de silenciamento das vozes críticas.O Centro de Integridade Pública é uma organização moçambicana atenta aos temas de corrupção e transparência. Este centro condena este alegado ataque ao jornal Canal Moz.