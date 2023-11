Incêndio em Valência obriga a retirar mais de 800 pessoas de casa

Foto: Natxo Frances - EPA

As chamas estão por controlar devido às fortes rajadas de vento que estão a dificultar o trabalho dos bombeiros.



Há 200 efetivos e 3 meios aéreos destacados, mas não estão activos por causa das condições meteorológicas.



O fogo consumiu já 2 mil hectares, numa altura em que a região valenciana está em alerta laranja por causa dos efeitos do temporal Ciarán.



Uma situação que também se estende a outras localidade no norte de Espanha, sobretudo na Galiza e na Cantábria, com alerta vermelho - por causa da agitação marítima, ventos fortes e chuva.