Incêndio Lesbos. Europa do sul solidária para com a Grécia

O incêndio no campo de refugiados em Lesbos foi um dos pontos centrais da cimeira dos sete países Europa do sul. Os governantes mostraram solidariedade para com a Grécia. Emmanuel Macron voltou a prometer trabalhar com os países de origem para melhorar as condições de vida que evitem as migrações. António Costa disse que a Europa tem de mostrar nestes temas a união que conseguiu no combate à crise económica.