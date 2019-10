Incêndio na Califórnia já destruiu 31 casas

É com alívio que os habitantes de Porter Ranch regressam a casa. Há dois dias as chamas circundavam todo esta zona na região de Sadderidge, no Sul da California.



A ordem de evacuação já foi levantada. Centenas de milhares de pessoas tinham sido obrigadas a deixar tudo para trás na quinta-feira à noite.



Um vasto incêndio, que está agora parcialmente controlado, atingiu uma área superior a três mil hectares. O fogo já destruiu 31 casas e provocou a morte a duas pessoas.