Incêndio na Califórnia provoca um morto e destrói dezenas de habitações

Há centenas de casas sem eletricidade, fábricas queimadas e as autoridades ordenaram a evacuação de uma localidade onde vivem 12 mil pessoas.



O incêndio estende-se por uma área de 100 quilómetros quadrados.



As altas temperaturas, a baixa humidade e os ventos fortes são as principais causas da dimensão do incêndio.



As autoridades suspeitam de fogo posto. Um homem já foi detido.