Partilhar o artigo Incêndio na Califórnia: Trump nega ligação com alterações climáticas Imprimir o artigo Incêndio na Califórnia: Trump nega ligação com alterações climáticas Enviar por email o artigo Incêndio na Califórnia: Trump nega ligação com alterações climáticas Aumentar a fonte do artigo Incêndio na Califórnia: Trump nega ligação com alterações climáticas Diminuir a fonte do artigo Incêndio na Califórnia: Trump nega ligação com alterações climáticas Ouvir o artigo Incêndio na Califórnia: Trump nega ligação com alterações climáticas