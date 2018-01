Incêndio na Trump Tower, em Nova Iorque

Os bombeiros foram chamados para intervir num incêndio na torre que é sede dos negócios de Donald Trump e onde tem também residência privada.



Foram divulgadas imagens que mostram fumo no último piso do edifício e vários bombeiros no local.



Há registo de dois feridos, mas não foi necessário evacuar a torre.

As equipas de socorro dizem que o fogo, que terá tido origem num curto-circuito, está controlado.



O Presidente dos Estados Unidos não se encontrava no prédio no momento em que foi dado o alarme.