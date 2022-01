Incêndio no parlamento sul-africano controlado

O incêndio no parlamento sul-africano na cidade do Cabo já foi controlado.





As chamas atingiram o telhado do parlamento. No local estão quatro dezenas de bombeiros. A sala principal do parlamento foi a mais afetada.



Não se sabe o que provocou o incêndio, mas sabe-se já que não havia ninguém dentro do edifício e ninguém ficou ferido.



Mesmo assim, esta manhã, a ministra sul-africana das obras públicas e infraestruturas, Patrícia de Lille, era a voz do desânimo.