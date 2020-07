Incêndio num navio militar americano ancorado em San Diego fez 21 feridos ligeiros

Os feridos foram todos hospitalizados mas nenhum corre risco de vida.



As nuvens de fumo eram visíveis a vários quilómetros de distância da base naval onde decorreu o incidente.



A bordo do porta-aviões, com capacidade para milhares de militares, estariam, naquele momento, 160 pessoas,



Ainda não são conhecidas as causas do incêndio.