Incêndio num prédio em Taiwan faz pelo menos 46 mortos

De acordo com a Associated Press, o fogo terá começado por volta das 03h00 locais, altura em que as testemunhas ouviram uma explosão. O fogo terá sido extinto já ao amanhecer.



O corpo de bombeiros de Kaohsiung disse em comunicado que depois de completar uma busca no prédio, foram capazes de confirmar 46 mortos. As operações de resgate ainda estão em marcha, com mais de 377 equipas no local.



Um comunicado do corpo de bombeiros disse que o incêndio foi "extremamente violento" e destruiu vários andares do edifício.



O presidente de Kaohsiung, Chen Chi-mai, disse que o prédio de 40 anos estava parcialmente abandonado, tendo anteriormente abrigado restaurantes e um cinema.



A causa do incêndio ainda não foi esclarecida e o Governo está a investigar se foi fogo posto.