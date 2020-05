Incêndio paralisa o sistema de abastecimento de água de Caracas

O incêndio, que as autoridades atribuem a sabotagem, ocorreu na estação de bombagem Nº 20 em Taguasita, Santa Lucía del Tuy, no estado venezuelano de Miranda (60 quilómetros a sul de Caracas) e destruiu parcialmente a sala de interruptores.Segundo o engenheiro Carlos Madrid, coordenador da empresa estatal Hidrocapital,", explicou ao diário Últimas Notícias, identificado como próximo do regime.Na televisão estatal, o ministro do Interior e Justiça venezuelano, Nestor Reverol, explicou que se tratou de "" do país.", disse.Segundo o ministro, oficiais do Corpo de Investigações Científicas, Penais e Criminalísticas (CICPC) e do Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional (SEBIN, serviços de informação) investigam o ocorrido.", escreveu depois na sua conta na rede social Twitter.





Oposição responsabiliza governo







A oposição venezuelana responsabilizou o Governo pelo incêndio que diz ter sido provocado por problemas elétricos.", indicou o partido opositor Um Novo Tempo no Twitter.Além de Caracas, também as localidades de Petare (leste), Santa Teresa del Tuy e Santa Lucía del Tuy, ambas a sul, estão sem água potável.