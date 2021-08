Incêndios da Sibéria já queimaram mais de 3,5 milhões de hectares

Desesperados, muitos dos habitantes da região montanhosa de Cabília, no nordeste da Argélia, tiveram de fugir perante o avanço das chamas. Dezenas de fogos deflagaram em simultâneo e as autoridades suspeitam de fogo posto, apesar das elevadas temperaturas que chegaram a atingir os 45 graus.