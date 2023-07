Incêndios. Grécia continua a ser devastada pelas chamas

o que não tem permitido tréguas aos incêndios que devastam progressivamente as ilhas turísticas de Rodes, Corfu e Evia, perto de Atenas.

Milhares de turistas e residentes tiveram de ser evacuados das ilhas, embora muitos habitantes e comerciantes locais tenham preferido ficar e continuem a lutar com os bombeiros contra a devastação das ilhas pelo fogo.

Ilhas gregas evacuadas

Nuvens de fumo, céu negro e ilha praticamente cortada ao meio devido ao corte na estrada. O cenário é o de Rodes, ao largo da costa turca, onde se assistiu no último fim de semana a uma operação de evacuação sem precedentes, com a retirada de 30.000 turistas e residentes. Mais de 266 bombeiros no local continuam a tentar controlar o incêndio que arde pelo oitavo dia consecutivo.







A norte da ilha, voluntários gregos ajudam turistas estrangeiros que se encontram no local acampados numa escola há dois dias, depois de terem sido evacuados dos hotéis e casas de férias no sábado e no domingo.

Também em outras ilhas turísticas como Corfu, no outro extremo do país, junto ao Mar Jónico, cerca de 2.500 pessoas tiveram de ser evacuadas por precaução na noite de domingo. Segundo os bombeiros, encontram-se no local a combater o fogo 62 bombeiros, um helicóptero e dois bombardeiros de água. No sul de Evia, perto da cidade de Karystos, são 93 bombeiros e dois bombardeiros de água a trabalhar no combate às chamas.



Uma das mais longas ondas de calor

Segundo o serviço meteorológico nacional grego EMY a Grécia, habituada a ondas de calor no verão, está a viver uma das mais longas ondas de calor dos últimos anos.







Em Atenas, capital grega, a temperatura deverá atingir os 41º, enquanto no centro do país o termómetro poderá subir até aos 44º, de acordo com o EMY.





c/agências