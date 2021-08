Incêndios na Argélia provocaram 42 vítimas mortais

Já são 42 os mortos nos incêndios que lavram na Argélia desde o início da semana. Entre as vítimas há 25 soldados que foram destacados para combater as chamas nas áreas florestais do nordeste do país. Morreram também 17 civis encurralados pelas chamas.