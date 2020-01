Incêndios na Austrália. Qual a causa dos fogos?

A polícia do estado australiano de Victoria foi obrigada a vir a público negar informações que tinham sido avançadas por jornais da News Corp de Rupert Murdoch de que 183 pessoas tinham sido detidas por terem provocado incêndios nas últimas semanas.

A teoria de que incendiários estão na origem dos fogos foi desmentida pelas autoridades. A polícia diz que não existe qualquer prova de origem criminosa nos incêndios que estão a devastar o país.

No mesmo sentido, também a polícia, em Queensland, teve que vir a público negar a existência de mais de 100 detenções no estado.





Já em Nova Gales do Sul, a polícia confirmou a detenção de 24 pessoas por provocarem deliberadamente incêndios.





No entanto, o serviço de incêndios florestais local diz que os maiores fogos foram desencadeados por trovoadas em conjugação com a seca.



Bombeiros continuam a combater várias frentes de fogos

As chamas são, por esta altura, mais intensas no leste da Austrália, com a deterioração das condições climatéricas a aumentar o risco de incêndio em diferentes locais.



As situações mais graves estão nos estados de Victoria e de Nova Gales do Sul (NSW), bem como na ilha Kangaroo, a sudoeste de Adelaide, no estado do Sul da Austrália, de acordo com dados recolhidos pela Lusa junto dos serviços de emergência de bombeiros.



As áreas mais críticas são as zonas montanhosas, na fronteira entre os estados de NSW e de Victoria, onde várias frentes de fogos, algumas das quais com centenas de quilómetros, estão a unir-se, como na região Alpina e em Gippsland, no sul de NSW e na região nordeste de Victoria. A capacidade de resposta dos bombeiros é prejudicada pelos acessos difíceis e pelo vento forte.





Os serviços de emergência do estado de Victoria emitiram já vários alertas para as populações de diferentes localidades para que abandonem de imediato as suas casas. Na página na internet, os alertas de "evacuação imediata" abrangem cerca de 30 localidades e regiões.



Muitos residentes já se deslocaram para localidades consideradas seguras e onde estão instalados serviços de emergência civis e militares, para apoiar as populações afetadas.



De acordo com o serviço de incêndios rurais de Nova Gales do Sul, dois fogos, um procedente do estado de Victoria e outro de NSW, estão praticamente unidos, na zona da Reserva Natural de Clarkes Hill.



"A previsão é de perigo severo ou extremo" na costa sul e em outras zonas do sul do estado de Nova Gales do Sul", indicaram aqueles serviços, sublinhando que "as atuais condições tornam o comportamento dos fogos mais errático e perigoso".



Na ilha Kangaroo, onde as chamas destruíram já mais de um terço da área, os incêndios continuam a ameaçar grande parte do resto da zona. Grande parte da ilha está sem serviço elétrico, devido à destruição de várias subestações e algumas das principais linhas de distribuição, indicou a entidade responsável SA Power Networks.



Equipas do Kangaroo Island Wildlife Park, apoiadas por voluntários, estão a trabalhar para tentar proteger os animais do fogo, com o risco de incêndio a baixar ligeiramente apesar de se manter a ameaça.



Equipas de veterinários do exército australiano têm dado apoio urgente a animais autóctones, nomeadamente koalas, cangurus, águias e gambás.





C/ Lusa