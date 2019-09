Incêndios na Bolívia destroem mais de 1.7 milhões de hectares

RTP06 Set, 2019, 14:01 / atualizado em 06 Set, 2019, 14:02 | Mundo

Os incêndios estão a destruir as árvores e a cobrir o chão da floresta com cinzas. O local mais atingido do país é Santa Cruz, que continua a arder desde maio e onde os fogos se intensificaram no final de agosto.



O diretor departamental de Áreas Protegidas, Juan Carlos Añez, lamentou a perda óbvia de fauna e flora, severamente afetadas pelos incêndios. Añez relatou no site de Santa Cruz a descoberta de animais carbonizados e outros em busca desesperada de comida e água.



Segundo Cinthia Asin, Secretária do meio ambiente, a maioria dos incêndios ocorre em áreas naturais protegidas e em florestas, deixando um apelo ao governo federal para declarar o estado de desastre nacional.



"Insistimos numa declaração nacional de desastre, porque estamos a perder grande parte da nossa biodiversidade, que também é fornecedora de água", declarou Asin.



Contudo, segundo a CNN Espanhol, o ministro de comunicação Manuel Canelas disse que a Bolívia "não está sobrecarregada" em termos de recursos económicos ou técnicos que mereceriam uma declaração de desastre.

Meios disponibilizados e assistência internacional

O Governo da Bolívia já contratou um dos maiores aviões do mundo, um Boeing 747 Supertanker, bem com uma frota de aviões menores para apagar os incêndios no final de agosto.



Além disso, a Bolívia também pode contar com o apoio internacional. A Argentina enviou bombeiros, o Perú enviou helicópteros e os Estados Unidos enviaram ferramentas e equipamentos para dois mil bombeiros, de acordo com o Governo de Santa Cruz.



Durante a cúpula do G7 em agosto, o presidente francês Emmanuel Macron anunciou um fundo de emergência de 20 milhões de dólares para ajudar os países amazónicos afetados pelos incêndios, da qual a Bolívia faz parte.