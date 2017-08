Incêndios na Colúmbia Britânica, Canadá, já consumiram mais de 300 edifícios

Lusa 02 Ago, 2017, 11:25 | Mundo

“As estruturas consumidas pelas chamas incluem 71 casas, 116 anexos como celeiros e armazéns, e três edifícios comerciais”, afirmou Robert Turner, da Emergency Management BC.



No entanto falta ainda “identificar 115 outros edifícios”, acrescentou o mesmo responsável, em declarações à comunicação social canadiana.



Segundo Robert Turner, os Distritos Regionais Cariboo, Thompson-Nicola, e o Ashcroft Indian Band, foram as áreas afetadas com mais perdas, mas até agora nenhuma infraestrutura crucial foi atingida.



Os incêndios também danificaram ou destruíram cerca de 100 quilómetros das barreiras de proteção das autoestradas ao longo da província, anunciou o governo local.



A área ardida na Columbia Britânica, desde o passado dia 01 de abril, ultrapassa já os 4.260 quilómetros quadrados, em resultado de 840 incêndios.



Na terça-feira, cerca de 3.700 pessoas combatiam os 138 incêndios ao longo da província canadiana, incluído 761 bombeiros provenientes de outras áreas do Canadá e de outros países, nomeadamente da Austrália, dos Estados Unidos e do México.