Incêndios na Grécia continuam sem dar tréguas

Foto EPA-Vassilis Psomas

Embora as autoridades gregas não divulguem números continua a haver pessoas desaparecidas, pelo que o balanço final ainda não está fechado.



Ao mesmo tempo que decorrem as operações de combate aos fogos, começam agora os cuidados com os que sobreviveram.



Em Rafina, na região de Ática, a enviada especial da RTP, Soraia Ramos, visitou um hospital de campanha, entretanto transformado em centro de recolha para receber donativos e dá conta das necessidades da população por esta altura.



As unidades hoteleiras também estão a ajudar os sobreviventes com o cancelamento de reservas para terem quartos vagos para quem ficou sem abrigo.



A região costeira de Ática, nas proximidades da capital, Atenas, ficou pintada de negro.



A passagem do fogo pela região deixou marcas de um cenário de conflito, como conta a jornalista Susana Lemos.





Por causa dos incêndios continuarem ativos, a Grécia pediu ajuda à União Europeia.Portugal é um dos países que vai ajudar Atenas, ao disponibilizar 50 elementos das forças especiais de bombeiros que vão partir, o mais tardar, esta quarta-feira.Os apoios também surgem de dentro. É o caso do presidente do clube de futebol Olympiacos, Evangelos Marinakis, anunciou que o clube vai doar um milhão de euros para ajudar as vítimas dos incêndios na Grécia.