Incêndios na Grécia destroem várias casas e preocupam autoridades

Foto: Giannis Spirounis/Eurokinissi via Reuters

Várias casas foram destruídas num incêndio no sul da Grécia. O fogo obrigou à evacuação de seis aldeias no Peloponeso. Centenas de bombeiros tentam combater as chamas com recurso a oito meios aéreos, mas os difíceis acessos e ventos fortes dificultam o combate.