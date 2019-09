Incêndios na Indonésia põem em risco 10 milhões de crianças, diz Unicef

Lusa24 Set, 2019, 14:16 | Mundo

Quase 10 milhões de jovens com menos de 18 anos, um quarto dos quais com menos de cinco anos, vivem nas áreas mais afetadas da ilha de Sumatra e na parte indonésia de Bornéu, avisou o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), numa declaração hoje divulgada.

As crianças mais novas são as mais vulneráveis, por ainda estarem a desenvolver o seu sistema imunológico, alerta a Unicef, acrescentando existir um risco alto de os bebés nascidos de mães expostas à poluição durante a gravidez nascerem com um peso abaixo da média ou antes do termo da gravidez.

A Indonésia tem sido assolada por milhares de incêndios florestais, que começaram em junho e se agravaram no início deste mês, obrigando ao encerramento de escolas e aeroportos, por causa do intenso fumo provocado pelas centenas de quilómetros de chamas.

Os incêndios, que estão a devastar em especial as ilhas de Bornéu e de Sumatra, poluíram o ar de uma vasta área do sudeste da Ásia, provocando uma contenda diplomática com a Malásia, país vizinho que se queixou dos fumos poluentes que atravessam a fronteira e que afetam milhões de pessoas.

Quase 30 mil bombeiros e soldados estão a combater os fogos, muitos dos quais são de origem humana.

Os incêndios ocorrem todos os anos no arquipélago indonésio, mas o número aumentou este ano depois de uma estação seca particularmente longa e intensa.

Desde domingo que algumas regiões do país apresentam um céu vermelho causado pela neblina e poluição atmosféricas dos incêndios florestais.

"A má qualidade do ar tornou-se um perigo sério na Indonésia e está a piorar", disse a representante da Unicef Debora Comini.

O Serviço de Monitorização da Atmosfera Copernicus (CAMS), um programa europeu que utiliza dados de satélite, indica que os incêndios na Indonésia já provocaram uma libertação de quase tanto CO2 na atmosfera como os incêndios de 2015, considerado o pior ano no país.

Entre o início de agosto e até 18 de setembro, foram emitidos 360 milhões de toneladas de gases com efeito estufa, contra 400 milhões em 2015, observou o serviço.

A polícia indonésia deteve mais de 180 pessoas e representantes de quatro empresas suspeitas de provocarem os incêndios e fechou várias dezenas de plantações afetadas, para investigar e alertar os proprietários.