Incêndios no Chile. Portugal envia 141 operacionais para o combate

Portugal vai enviar para o Chile dezenas de operacionais, para ajudar no combate aos incêndios que assolam o país. Cento e quarenta e um bombeiros, peritos em coordenação no terreno, bem como pessoal médico, estão a caminho do Chile, no âmbito da ativação do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia.