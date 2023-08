Incêndios no Havai. Buscas só cobriram 25% do território e número de vítimas aproxima-se dos 100

As equipas de resgate do Havai continuam no terreno à procura de vítimas dos incêndios que devastaram a ilha de Maui.

O número de mortos é agora de 99, naquele que é já o incêndio florestal mais mortífero dos EUA no último século. O número de desaparecidos ultrapassa os 1300.

Os esforços de procura e resgate foram reforçados e o presidente da Câmara do condado de Maui revela que há 20 cães pisteiros envolvidos nas buscas por centenas de desaparecidos.A Casa Branca já garantiu que não vão faltar recursos para ajudar o Havai a recuperar da tragédia.Uma ação coletiva nos tribunais dos EUA acusa a maior distribuidora de eletricidade do arquipélago de ter causado os incêndios e de estar na origem da tragédia por ter deixado as linhas de energia operacionais durante as condições previstas de alto risco de incêndio.A acusação diz que a empresa devia ter desligado a energia das linhas elétricas quando foram emitidos avisos meteorológicos para alto risco de incêndio.Existem cerca de 30 portugueses a residir no Havai. O secretário de Estado das Comunidades já garantiu que estão a salvo e que o Governo português está em contacto permanente com o consulado e com as autoridades norte-americanas.