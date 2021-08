Incêndios nos subúrbios de Atenas destroem dezenas de casas

Mais de 500 bombeiros, nove helicópteros e sete aeronaves combatem as chamas às portas de Atenas.



A Grécia está a viver a vaga de calor mais intenso dos últimos trinta anos.

As temperaturas já ultrapassaram e muito os quarenta graus.



Esta manhã eram mais de oitenta os fogos ativos no país.